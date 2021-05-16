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رومارينهو يقترب من الرحيل عن الاتحاد

منذ ساعة
2710
رومارينهو يقترب من الرحيل عن الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن البرازيلي رومارينهو، نجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، يقترب من الرحيل عن العميد خلال الموسم المقبل، والانضمام إلى الدحيل القطري في الموسم القادم، بديلًا لمواطنه دودو.

وانتقل رومارينهو لصفوف الاتحاد في أغسطس 2018، قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي، وأصبح سريعًا أحد أبرز نجوم الاتحاد، فيما سجل 15 هدفًا وصنع هدفين خلال الموسم الجاري، ليأتي في المركز الثالث في قائمة هدافي دوري المحترفين، قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

ويمتد عقد رومارينهو مع الاتحاد حتى يونيو 2022، فيما شهد مشواره مع العميد أزمات كادت تدفع اللاعب للرحيل عن النادي مسبقًا، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

 

الاتحاد
الدحيل القطري
رومارينهو

التعليقات

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أحدث التعليقات

غادة
طيب ليه ما تشفون حل لا هنية وجماعتة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله على ايم كتابه الخواطر آحلى ايام عمري أبدعت في المقال اخي فيصل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله على ايم كتابه الخواطر آحلى ايام عمري أبدعت في المقال اخي فيصل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔

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