بالفيديو.. كابتن طيار مريم المنصوري ترد على من اتهمها بالمشاركة في قصف غزة

أبوظبي (صدى):
ردت كابتن طيار الإماراتية مريم المنصوري، على الاتهامات التي تعرضت لها حول مشاركتها في قصف قطاع غزة بجانب الطيران الإسرائيلي؛ لتؤكد بأنها لم تلبس ثياب العيد؛ "حرقةً على ما يجري في غزة".
وقالت الطيار الإماراتية، في تسجيل صوتي لها: "السلام عليكم، كلمة حق لازم تُقال ولازم الكل يسمع، الّي يصير في فلسطين محرق قلوب العالم كلو، فما بالكم إذا كان شعب عربي مسلم، والله ورب العالمين، إني أنا ما لبست ثوب العيد، لأن قلبي كان يتقطَّع على ما يصير بغزة".
وتابعت مريم المنصوري: "بس هدول الّي يحبون يشعلون الفتن بين شعوب العرب، أو يتمنون إنو الحرب تتم طاحنة رحاها بيننا، ويستغلون اسم كابتن طيار مريم المنصوري بأنها تقصف عيال غزة، أنا أبي أفهم شو العقول الّي تصدق هذا! الله واتقوا الله".