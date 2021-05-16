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فتح المنافذ ورفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج بدءًا من غدًا

منذ ساعة
1832
فتح المنافذ ورفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج بدءًا من غدًا

الرياض (صدى):
تشهد الساعات الأولى من صباح يوم غد الاثنين، اعتماد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، لبعض الفئات التي كانت قد حددتها وزارة الداخلية في وقت سابق.

وتعد تلك الفئات هي: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح "كورونا" كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنون المتعافون من فيروس "كورونا"، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وتشمل الفئات: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر "كورونا" خارج المملكة، فيما يطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وزارة الداخلية
المنافذ
رفع تعليق السفر

التعليقات

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أحدث التعليقات

غادة
طيب ليه ما تشفون حل لا هنية وجماعتة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله على ايم كتابه الخواطر آحلى ايام عمري أبدعت في المقال اخي فيصل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله على ايم كتابه الخواطر آحلى ايام عمري أبدعت في المقال اخي فيصل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔

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