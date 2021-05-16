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المملكة تدين الحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجد شمال كابول

منذ ساعة
1987
المملكة تدين الحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجد شمال كابول

الرياض (صدى):
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في منطقة "شاكر دارا" شمال العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدة موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي القتلى ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

المملكة
الحادث الإرهابي
كابول

التعليقات

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أحدث التعليقات

غادة
طيب ليه ما تشفون حل لا هنية وجماعتة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله على ايم كتابه الخواطر آحلى ايام عمري أبدعت في المقال اخي فيصل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله على ايم كتابه الخواطر آحلى ايام عمري أبدعت في المقال اخي فيصل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔

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