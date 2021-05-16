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بالفيديو.. ‏وزير الخارجية: إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين

منذ 35 دقيقة
1584
بالفيديو.. ‏وزير الخارجية: إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري".

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي المعقد افتراضيا بسبب وباء كورونا، أن المملكة تدين بشدة ممارسات التهجير القسري للفلسطينيين، مشددًا على أن إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط وتواصل انتهاكاتها.

وأوضح أن المملكة ترفض بشدة جميع الأعمال العسكرية الإسرائيلية وكل الممارسات التي تؤدي إلى تقويض السلام والأمن في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في القدس.

وأعلن وزير الخارجية عن دعم المملكة لجميع الجهود الرامية لدفع سبل السلام، لافتًا إلى أن المبادرة العربية ضمنت حقوق الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس الشريف، قائلًا: "القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها" .

فلسطين
وزير الخارجية
الاحتلال الإسرائيلي
قصف غزة

التعليقات

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أحدث التعليقات

دكتر
ليت يقصف راس هنية
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله
ط 🍹🍹🍹
الغريب في مركز بلاغات العنف الأسري إنه مايتحرك إلا بدعوة حماية الابناء من ألأباء ليش مايتحرك هذا المركر ضد العنف إللي يمارسه ألأبناء ضد...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، وربنا يعوض عليهم مافقدوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلامك صح يا اخ زاير ، لاهنت ..

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