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منقذ الأطفال من الغرق في بيش: لطف الله سخرني لإنقاذه

منذ 45 دقيقة
1805
منقذ الأطفال من الغرق في بيش: لطف الله سخرني لإنقاذه

جازان (صدى):
كشف الشاب الذي تمكن من إنقاذ طفل كاد يغرق في شاطئ بيش بمنطقة جازان، بعد أن سحبته الأمواج بعيدا عن الشاطئ، تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وقال الشاب إن الواقعة حدثت أول أمس الجمعة الساعة 6.30 صباحاً، حيث كان يتواجد عدد من المتنزهين على الشاطئ، وكانت الأمواج شديدة، لافتاً إلى أنه كان يلعب مع أطفاله بالقرب من الشاطئ قبل أن يسمع صراخ واستنجاد الطفل بوالده.

وأضاف أن صراخ الطفل واستنجاده هو ما دفعه للتدخل سريعا من أجل إنقاذه، مشيراً إلى أنه لا يملك المقومات البسيطة للسباحة لكن لطف الله سخره لإنقاذ الطفل في هذا التوقيت.

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جازان
بيش
منقذ الأطفال

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دكتر
ليت يقصف راس هنية
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله
ط 🍹🍹🍹
الغريب في مركز بلاغات العنف الأسري إنه مايتحرك إلا بدعوة حماية الابناء من ألأباء ليش مايتحرك هذا المركر ضد العنف إللي يمارسه ألأبناء ضد...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، وربنا يعوض عليهم مافقدوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلامك صح يا اخ زاير ، لاهنت ..

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