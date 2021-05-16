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بالفيديو.. إبراهيم العبدالكريم: لقاحات كورونا لا تغير الجينات البشرية وهي مماثلة للقاح الإنفلونزا

منذ ساعة
1924
بالفيديو.. إبراهيم العبدالكريم: لقاحات كورونا لا تغير الجينات البشرية وهي مماثلة للقاح الإنفلونزا

الرياض (صدى):
أكد استشاري الجينوم الطبي الدكتور إبراهيم العبدالكريم، أن لقاحات فيروس كورونا المستجد لا تغير الجينات البشرية، كما أنها مماثلة للقاح "الإنفلونزا" .

وأوضح الدكتور إبراهيم العبدالكريم، إن مقولة إحداث اللقاحات تغييراً في الجينات هي مقولة غير دقيقة وليست مبنية على أسس علمية؛ حيث أن التغيير الجيني للإنسان صعب جداً ويستحيل أن يحدث باللقاحات وغيرها.

وقال استشاري الجينوم، أن الإنسان تعرض للقاحات مماثلة لفيروسات أخرى ولم يتغير الجينوم بل بالعكس كان حماية لنا، لافتًا إلى أن جسم الإنسان يتخلص من التطعيم والمادة الموجودة فيه بنفس الآلية التي يتم من خلالها التخلص من لقاح الإنفلونزا الموسمية وغيره.

لقاحات كورونا
استشاري جينوم
الجينات البشرية

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ليت يقصف راس هنية
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله
ط 🍹🍹🍹
الغريب في مركز بلاغات العنف الأسري إنه مايتحرك إلا بدعوة حماية الابناء من ألأباء ليش مايتحرك هذا المركر ضد العنف إللي يمارسه ألأبناء ضد...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، وربنا يعوض عليهم مافقدوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلامك صح يا اخ زاير ، لاهنت ..

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