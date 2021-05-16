وفاة مدرب منتخب اليمن بعد إصابته بفيروس كورونا

ماجد محمد (صدى):
توفي سامي نعاش، المدير الفني لمنتخب اليمن لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد معاناة استمرت لأسابيع مع فيروس كورونا المستجد.
وفارق سامي نعاش، الحياة صباح اليوم في مركز العزل بمديرية البريقة، فيما نعاه نادي التلال الرياضي الذي أعرب عن وجع وألم وأسف برحيل اسم كبير قدم للرياضة كل معطيات النجومية منذ أن كان لاعبا فذا في صفوف الفريق حتى أصبح مدربا كبيرا حقق للتلال البطولة عام 2006.
وقال النادي، في نعيه لـ "نعاش" : "يرحل هؤلاء ليتركوا في القلب حالة حزن لا تنتهي ، فكل الممرات التي يحتويها النادي الكبير "تلال الوطن" تتحدث عن مسيرة طويلة كتبت بأسماء ونجوم كبار ، الراحل سامي النعاش احد هؤلاء الذي تركوا البصمة لاعبا ومدربا ، وكتبوها في عمق تاريخ طويل جدا ، تقراءه الاجيال المتعاقبة للتعلم منه الدروس".