نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وفاة مدرب منتخب اليمن بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة
1896
وفاة مدرب منتخب اليمن بعد إصابته بفيروس كورونا

ماجد محمد (صدى):
توفي سامي نعاش، المدير الفني لمنتخب اليمن لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد معاناة استمرت لأسابيع مع فيروس كورونا المستجد.

وفارق سامي نعاش، الحياة صباح اليوم في مركز العزل بمديرية البريقة، فيما نعاه نادي التلال الرياضي الذي أعرب عن وجع وألم وأسف برحيل اسم كبير قدم للرياضة كل معطيات النجومية منذ أن كان لاعبا فذا في صفوف الفريق حتى أصبح مدربا كبيرا حقق للتلال البطولة عام 2006.

وقال النادي، في نعيه لـ "نعاش" : "يرحل هؤلاء ليتركوا في القلب حالة حزن لا تنتهي ، فكل الممرات التي يحتويها النادي الكبير "تلال الوطن" تتحدث عن مسيرة طويلة كتبت بأسماء ونجوم كبار ، الراحل سامي النعاش احد هؤلاء الذي تركوا البصمة لاعبا ومدربا ، وكتبوها في عمق تاريخ طويل جدا ، تقراءه الاجيال المتعاقبة للتعلم منه الدروس".

 

فيروس كورونا
سامي نعاش
مدرب اليمن

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اوافقك الرأي اخ زاير
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من عنتري ..
ابو محمد 😎 ✍️
افااا يا ذا العلم .. ليش كذا بس .. الزواج نعمه ونعيم يابنت الاجواد..
زائر
والله خسارة حاضر عشان 3 مباريات او اربع.. ليتكم خليتوا عبداللطيف الحسيني..
Zoolعالمي
احس مو لايقه عليكم الكلمه ذي هههههههههههههههههههههههه دوري ظعيف جدا شباب وتحاد وهلال هههههههههههههههههههههه اذا مافيه عالمي العب يا فار

أخر الأخبار

تسخين الخبز يؤدي إلى الإصابة بالسرطان
تسخين الخبز يؤدي إلى الإصابة بالسرطان
منذ 13 دقيقة 1244
"سكني": 89.5 ألف أسرة استفادت خلال الربع الأول 2021
"سكني": 89.5 ألف أسرة استفادت خلال الربع الأول 2021
منذ 34 دقيقة 1614
شاهد.. حريق هائل يلتهم مجمع تجاري في بلد عربي
شاهد.. حريق هائل يلتهم مجمع تجاري في بلد عربي
منذ 38 دقيقة 611
وفاة مدرب منتخب اليمن بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة مدرب منتخب اليمن بعد إصابته بفيروس كورونا
منذ 43 دقيقة 1896
عمال بميناء إيطالي يمتنعون عن تحميل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل
عمال بميناء إيطالي يمتنعون عن تحميل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل
منذ ساعة 1717
خطوات لتنظيف المقاعد القماشية في السيارة
خطوات لتنظيف المقاعد القماشية في السيارة
منذ ساعة 1402
بالصور.. امرأة تتعرض لمفاجأة مرعبة أثناء الاستحمام
بالصور.. امرأة تتعرض لمفاجأة مرعبة أثناء الاستحمام
منذ ساعة 921
بالفيديو.. هجوم ضد زين كرزون واتهامها بالإساءة للقضية الفلسطينية
بالفيديو.. هجوم ضد زين كرزون واتهامها بالإساءة للقضية الفلسطينية
منذ ساعة 641
نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد كحك العيد
نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد كحك العيد
منذ ساعة 1526
العنف الأسري يتفاعل مع بلاغ حول فتاة تتعرض للضرب من قبل والدها
العنف الأسري يتفاعل مع بلاغ حول فتاة تتعرض للضرب من قبل والدها
منذ ساعتين 2161