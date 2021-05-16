عمال بميناء إيطالي يمتنعون عن تحميل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل

روما (صدى):
أكدت وسائل إعلام، اليوم الأحد، على رفض عمال ميناء ليفورنو الإيطالي، تحميل سفينة بشحنة أسلحة ومتفجرات متجهة إلى مرفأ أسدود الإسرائيلي.
وأوضحت وسائل الإعلام، أن نقابة عمال مرفأ مدينة ليفورنو، اعترضت على تحميل "أسلحة ومتفجرات ستُستخدم لقتل الفلسطينيين"، كما تحاول نقابات عمال الرصيف جمع معلومات عن المزيد من الشحنات؛ لمنعها من الوصول إلى إسرائيل؛ تضامنًا مع الفلسطينيين.
وتلقى عمال النقابة تقريرًا عن وجود عشرات المركبات العسكرية الجاهزة للصعود على متن سفينة Molo Italia، فيما دعت تجمعات عمالية أخرى إلى زيادة التنسيق بين عمال المرافئ؛ لمنع عمليات مماثلة لشحن الأسلحة.