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عمال بميناء إيطالي يمتنعون عن تحميل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل

منذ ساعة
1712
عمال بميناء إيطالي يمتنعون عن تحميل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل

روما (صدى):
أكدت وسائل إعلام، اليوم الأحد، على رفض عمال ميناء ليفورنو الإيطالي، تحميل سفينة بشحنة أسلحة ومتفجرات متجهة إلى مرفأ أسدود الإسرائيلي.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن نقابة عمال مرفأ مدينة ليفورنو، اعترضت على تحميل "أسلحة ومتفجرات ستُستخدم لقتل الفلسطينيين"، كما تحاول نقابات عمال الرصيف جمع معلومات عن المزيد من الشحنات؛ لمنعها من الوصول إلى إسرائيل؛ تضامنًا مع الفلسطينيين.

وتلقى عمال النقابة تقريرًا عن وجود عشرات المركبات العسكرية الجاهزة للصعود على متن سفينة Molo Italia، فيما دعت تجمعات عمالية أخرى إلى زيادة التنسيق بين عمال المرافئ؛ لمنع عمليات مماثلة لشحن الأسلحة.

إسرائيل
عمال
شحنة أسلحة
ميناء إيطالي

التعليقات

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اوافقك الرأي اخ زاير
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من عنتري ..
ابو محمد 😎 ✍️
افااا يا ذا العلم .. ليش كذا بس .. الزواج نعمه ونعيم يابنت الاجواد..
زائر
والله خسارة حاضر عشان 3 مباريات او اربع.. ليتكم خليتوا عبداللطيف الحسيني..
Zoolعالمي
احس مو لايقه عليكم الكلمه ذي هههههههههههههههههههههههه دوري ظعيف جدا شباب وتحاد وهلال هههههههههههههههههههههه اذا مافيه عالمي العب يا فار

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