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حي الدانة في الظهران قبل 15 عام
منذ ساعة
1349
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التعليقات
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أحدث التعليقات
نايف
الدنيا لا ترحم ان قصر اب في واجباته، ولكن ماكان عليه الانتحار، بهكذا عمل زدت من وجع اطفالك، فهل هذا قرار صائب؟!هل انتهت المعضلة،...
زاير
لا تكبروا الموضوع لا يوجد عنف اسري بل تربيه و امر بالمعروف ونهي عن المنكر يحق لولي الأمر مافرضه الله عليه من مسؤوليات .
زاير
الأعصاب مشحونه بعد التشدد والتطرف في اصدار القرارات .
نايف
رحمه الله رحمة واسعه والهم أهله الصبر والسلوان، اما آن لنا أن نكتفي من هذه السرعه، ارجوكم ياناس كفايه فجايع والله، يا اخي اذا...
نايف
هبد ع روسكم ما كفاكم الصاروخ الصيني كان هبد ع روسنا، الله يخارجنا منكم ع خير
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