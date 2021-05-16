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بالفيديو.. إطلاق وثائقي «تطعيمة» الذي يحكي رحلة اعتماد اللقاحات بالمملكة

منذ ساعة
1876
بالفيديو.. إطلاق وثائقي «تطعيمة» الذي يحكي رحلة اعتماد اللقاحات بالمملكة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس السبت، عن الفيلم الوثائقي "تطعيمة" الذي يحكي رحلة اعتماد اللقاحات في المملكة.

‏ويتناول الفيلم إصرار ودعم القيادة الرشيدة، وجهود أبناء الوطن؛ في بدء رحلة المملكة للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ويهدف وثائقي "تطعيمة" إلى تعزيز الثقة في ضمان وأمانة وفعالية اللقاحات المستخدمة في المملكة، والإجابة على أبرز التساؤلات التي تدور حوله، وتوضيح مراحل دراسته وفحصه وفسحه، من خلال مجموعة من أهم المسؤولين والمتخصصين.

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة بدأت حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.

 

 

الغذاء والدواء
لقاح كورونا
تطعيمة

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أحدث التعليقات

نايف
الدنيا لا ترحم ان قصر اب في واجباته، ولكن ماكان عليه الانتحار، بهكذا عمل زدت من وجع اطفالك، فهل هذا قرار صائب؟!هل انتهت المعضلة،...
زاير
لا تكبروا الموضوع لا يوجد عنف اسري بل تربيه و امر بالمعروف ونهي عن المنكر يحق لولي الأمر مافرضه الله عليه من مسؤوليات .
زاير
الأعصاب مشحونه بعد التشدد والتطرف في اصدار القرارات .
نايف
رحمه الله رحمة واسعه والهم أهله الصبر والسلوان، اما آن لنا أن نكتفي من هذه السرعه، ارجوكم ياناس كفايه فجايع والله، يا اخي اذا...
نايف
هبد ع روسكم ما كفاكم الصاروخ الصيني كان هبد ع روسنا، الله يخارجنا منكم ع خير

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