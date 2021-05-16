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بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض أبرز الجرائم التي أُلقى القبض على مرتكبيها

منذ ساعة
2107
بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض أبرز الجرائم التي أُلقى القبض على مرتكبيها

الرياض (صدى):
تمكن الأمن العام من القبض على عدد من مرتكبي الجرائم، حيث استعرض ذلك في مقطع فيديو حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" .

وجاء في المقطع أنه تم القبض على مواطنَيْن في محافظة القريات؛ قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية، وسرقة مبالغ مالية.

كما جاء أنه القبض على مواطن وثمانية مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الأردنية، في منطقة الرياض، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة؛ ارتكبوا سرقة مركبات، والمتاجرة بها وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها متخذين من إحدى الورش مقرًّا لتنفيذ جرائمهم.

وتم القبض على خمسة مقيمين من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود؛ امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة، وارتباطهم بشخص آخر في دولة عربية للتواصل مع الضحايا، والاحتيال عليهم بعرض العملة بسعر أقل من سعر الصرف الفعلي.

بالإضافة إلى القبض على ثمانية مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض؛ يقودون دراجات نارية ومركبات بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسية دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق.

في حين تم القبض على مواطن في منطقة الرياض؛ يتباهى بتعاطي المسكر وحيازته، وتوثيق ذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض
القريات
الأمن العام
الجرائم

التعليقات

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أحدث التعليقات

نايف
الدنيا لا ترحم ان قصر اب في واجباته، ولكن ماكان عليه الانتحار، بهكذا عمل زدت من وجع اطفالك، فهل هذا قرار صائب؟!هل انتهت المعضلة،...
زاير
لا تكبروا الموضوع لا يوجد عنف اسري بل تربيه و امر بالمعروف ونهي عن المنكر يحق لولي الأمر مافرضه الله عليه من مسؤوليات .
زاير
الأعصاب مشحونه بعد التشدد والتطرف في اصدار القرارات .
نايف
رحمه الله رحمة واسعه والهم أهله الصبر والسلوان، اما آن لنا أن نكتفي من هذه السرعه، ارجوكم ياناس كفايه فجايع والله، يا اخي اذا...
نايف
هبد ع روسكم ما كفاكم الصاروخ الصيني كان هبد ع روسنا، الله يخارجنا منكم ع خير

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