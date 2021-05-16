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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ 26 دقيقة
1399
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

المملكة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127839
منذ دقيقتين
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

المهم
كلها ضحكه على الذقون.يريدون دعم .فإلى متى لم نتنبه لهم
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقينا كل شر علمناه او جهلناه .. آمين ..
جنوبيه قحطانيه❣
ههههههههه😊اللهم امين أخ ابو محمد وكل عام وانت ومن يعز عليك بصحه وسلامه🤲
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ييجيني من فتره لفتره والحافظ الله سبحانه

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