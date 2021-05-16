العفاسي عن أحداث غزة: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم

خالد الظفيري (صدى):
علق القاريء الكويتي مشاري راشد العفاسي، على الأحداث التي تشهدها غزة في الأيام الماضية، حيث الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي مسفرة عن مقتل مئات الفلسطينيين بينهم الأطفال والنساء.
ونشر مشاري راشد العفاسي مقطع فيديو، جمع عدة لقطات لضحايا القصف الإسرائيلي، معلقا بالحديث الشريف: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم".
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وكانت 6 أبراج في القطاع المحاصر قد تعرضت لغارات إسرائيلية، وتم تدمير 5 منها تماما بينما تضرر السادس جزئيا.