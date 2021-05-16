فيديو..فقدان السيطرة على صاروخ فضائي جديد بعد فشل عملية إطلاقه

وكالات (صدى):
على غرار الصاروخ الصيني، أعلنت شركة "روكيت تاب" الأمريكية المختصة في مجال العلوم الفضائية، عن فقدها لأحد الصواريخ الإلكترونية، أمس السبت، وذلك بعدما فشلت عملية إطلاقه.
وقالت الشركة إن الجزء الأول من الصاروخ، من المفترض انطلاقه كما كان مخططا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، انقطع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له.
وأشارت الشركة إلى أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.
وتأتي تلك الواقعة بعد أيام من أحداث الصاروخ الصيني الذي سقط في بحر العرب بالمحيط الهندي، بعدما قضى أسبوعًا كاملاً محلقا في الفضاء.