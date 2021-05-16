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فيديو..فقدان السيطرة على صاروخ فضائي جديد بعد فشل عملية إطلاقه

منذ ساعة
2550
فيديو..فقدان السيطرة على صاروخ فضائي جديد بعد فشل عملية إطلاقه

وكالات (صدى):
على غرار الصاروخ الصيني، أعلنت شركة "روكيت تاب" الأمريكية المختصة في مجال العلوم الفضائية، عن فقدها لأحد الصواريخ الإلكترونية، أمس السبت، وذلك بعدما فشلت عملية إطلاقه.

وقالت الشركة إن الجزء الأول من الصاروخ، من المفترض انطلاقه كما كان مخططا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، انقطع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له.

وأشارت الشركة إلى أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

وتأتي تلك الواقعة بعد أيام من أحداث الصاروخ الصيني الذي سقط في بحر العرب بالمحيط الهندي، بعدما قضى أسبوعًا كاملاً محلقا في الفضاء.

الصين

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16233
منذ 15 دقيقة
وين قد هبد ذا كمان😊😂😂
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10194
منذ 15 دقيقة
على رسلكما يا شاينا & يا رشا ومعكما يو إس أيه لقد حستم غلاف الأرض بالأقمار التجسسية والتنافسية .. لا تقاسموا فضاءا نملكه جميعنا لتعربدوا فيه بالصواريخ الهابطة
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16233
منذ 10 دقائق
وين قد هبدذا كمان 😊😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127829
منذ 7 دقائق
الله يفينا شرهم وشر مايصنعون .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يفينا شرهم وشر مايصنعون .. آمين ..
جنوبيه قحطانيه❣
وين قد هبدذا كمان 😊😂😂
ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
على رسلكما يا شاينا & يا رشا ومعكما يو إس أيه لقد حستم غلاف الأرض بالأقمار التجسسية والتنافسية .. لا تقاسموا فضاءا نملكه جميعنا...
جنوبيه قحطانيه❣
وين قد هبد ذا كمان😊😂😂

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