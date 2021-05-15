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جوازات جسر الملك فهد تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات المسافرين غدًا الإثنين

منذ 49 دقيقة
1581
جوازات جسر الملك فهد تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات المسافرين غدًا الإثنين

الرياض (صدى):
أكملت جوازات جسر الملك فهد جميع الإجراءات لإنهاء إجراءات المسافرين بعد قرار إعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الواحدة من صباح يوم الإثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م، كما عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء كل التجهيزات المتعلقة بالمنفذ الحدودي الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين.

وأوضح مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، أنه تمت زيادة (10) مسارات جديدة بمنطقة المغادرة، ليصبح إجمالي المسارات (27) مسارًا، لإنهاء إجراءات المسافرين إضافة (36) مساراً في منطقة القدوم، والتأكد من تحقق شروط السفر على المسافرين آليًا، والتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من جميع المتطلبات والشروط اللازمة.

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الله يرحمه ويغفرله من أهالي الهفوف في الأحساء في مسجد المسلم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه و والديا ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين .. .. إن شاء الله انها خاتمة حسنه ، اللهم إني أسألك...

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