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بالفيديو.. جهود رئاسة أمن الدولة لوصول المسافرين سالمين

منذ 20 دقيقة
1396
بالفيديو.. جهود رئاسة أمن الدولة لوصول المسافرين سالمين

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو جهود رئاسة أمن الدولة أثناء مباشرة أمن المطارات لوصول المسافرين إلى وجهتهم سالمين.

وتباشر المديرية العامة للمباحث برئاسة أمن الدولة مهام أمن المطارات البالغ عددها 27 مطارًا بجميع مناطق المملكة حيث يمر المسافرون فيها بمسار تفتيش الأمتعة والمتعلقات الشخصية.

ويتم ذلك من أجل التأكد من عدم حملهم ما يهدد أمن وسلامة الطائرة والركاب مثل "المواد المحظورة كليًا، الذخائر، السوائل والغازات الحارقة، الأسلحة البيضاء، الأدوات الحادة، تجاوز الكميات المسموح بها من السوائل".

ويتم ذلك باستخدام أحدث الأجهزة والوسائل الفنية والتقنية ويتم تفتيش الأمتعة أيضًا المشحونة بمخزن الطائرة للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة تهدد أمن وسلامة المسافرين.

رئاسة أمن الدولة
أمن المطارات

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله من أهالي الهفوف في الأحساء في مسجد المسلم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه و والديا ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين .. .. إن شاء الله انها خاتمة حسنه ، اللهم إني أسألك...
طاهر
تمام
أبو محمد
رحمه الله ما أجملها من خاتمة .. اللهم أحسن خواتيمنا يااارب.
ميمون
امراة متزوجة تحلم بقطط يهاجمونها ويخدشون رجليها

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