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آل الشيخ يطلب من والد شاب الانضمام للترفيه:"أحتاج الابن في كذا مكان"

منذ 24 دقيقة
1765
آل الشيخ يطلب من والد شاب الانضمام للترفيه:"أحتاج الابن في كذا مكان"

نجران (صدى):
أبدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه إعجابه بشاب يدعى أحمد مانع آل مشرف والذي تميز بصناعة الفيديوهات والتحدث فيها باللغة الإنجليزية بطلاقة عن السياحة والثقافة في منطقة نجران.

 

وقال تركي آل الشيخ:"ياليت إذا الشاب يتواصل معي في الترفية وبعد ذلك قام أحد المتابعين لآل الشيخ بالإشارة إليه في حساب والد الشاب الدكتور "مانع آل مشرف".

وعرض تركي آل الشيخ على والد الشاب انضمام ابنه للهيئة قائلاً:"ياليت إذا الدكتور حاب الابن ينضم لنا في هيئة الترفيه أنا جاهز في كذا مكان أحتاج الابن فيه"، فرد عليه الأب، قائلاً:" معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ أحمد في خدمة الوطن ورهن إشارتكم. أحمد استثمر فيه الوطن وحان الآن سداد الدَّين. أشكر معاليكم على الاهتمام بأبناء الوطن".

وتابع:"شكراً لك وكفو ياليت يتواصل مع الأخ فيصل بافرط الرئيس التنفيذي في الترفيه".

نجران
تركي آل الشيخ
أحمد مانع آل مشرف

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله من أهالي الهفوف في الأحساء في مسجد المسلم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه و والديا ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين .. .. إن شاء الله انها خاتمة حسنه ، اللهم إني أسألك...
طاهر
تمام
أبو محمد
رحمه الله ما أجملها من خاتمة .. اللهم أحسن خواتيمنا يااارب.
ميمون
امراة متزوجة تحلم بقطط يهاجمونها ويخدشون رجليها

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