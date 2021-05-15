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النيابة العامة توضح حقوق الطفل حال مشاركته بالأنشطة الترفيهية

منذ ساعة
1680
النيابة العامة توضح حقوق الطفل حال مشاركته بالأنشطة الترفيهية

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أنه يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.

وأوصحت النيابة أن والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته مسؤولين عن ضمان حقوقه، والعمل على حمايته من كل ما يعرض سلامته للخطر.

كما ذكرت حقوق وضمانات مقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية وهى:

- يلزم توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرىعند الحاجة لمنع سقوط الأطفال منها.

- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

- ينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة بجانب كل لعية لإيضاح السن المناسب لها والعدد المحدد الاستخدامها في وقت واحد وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.

- لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة السنة، وإلا كان مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

- ينبغي أن تكون ألعاب الطفل مدعمة كلما أمكن بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والاكواع.

- لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن النتي عشرة سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

النيابة العامة
حقوق الطفل
الأنشطة الترفيهية

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله من أهالي الهفوف في الأحساء في مسجد المسلم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه و والديا ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين .. .. إن شاء الله انها خاتمة حسنه ، اللهم إني أسألك...
طاهر
تمام
أبو محمد
رحمه الله ما أجملها من خاتمة .. اللهم أحسن خواتيمنا يااارب.
ميمون
امراة متزوجة تحلم بقطط يهاجمونها ويخدشون رجليها

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