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الوحدة يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية 

منذ 28 دقيقة
1473
الوحدة يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية 

نواف السالم (صدى):
فاز نادي الوحدة على نظيره الفتح، بنتيجة (3-2)، في لقاء أقيم بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وتمكن ديمتري بيتراتوس، من تسجيل أول أهداف الوحدة سريعًا في الدقيقة 10، فيما نجح اللاعب مراد باتنه من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 20، من ركلة جزاء، ثم تقدم اللاعب كريستيان كويفا في الدقيقة 37، فيما انتفض الوحدة، حيث هز شباك خصمه بهدفين في الدقيقة 39 و87، بواسطة كل من أيمن الخليف وحسين العيسى على الترتيب.

وبهذه النتيجة،ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة 30 في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 38، سابعًا.

الوحدة
الفتح

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه و والديا ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين .. .. إن شاء الله انها خاتمة حسنه ، اللهم إني أسألك...
طاهر
تمام
أبو محمد
رحمه الله ما أجملها من خاتمة .. اللهم أحسن خواتيمنا يااارب.
ميمون
امراة متزوجة تحلم بقطط يهاجمونها ويخدشون رجليها
hos
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