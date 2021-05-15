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سفارة المملكة بالقاهرة توجه تنبيهًا هامًا للمواطنين القادمين إلى مصر

منذ ساعة
1951
سفارة المملكة بالقاهرة توجه تنبيهًا هامًا للمواطنين القادمين إلى مصر

الرياض (صدى):
نبهت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية المواطنين القادمين إلى مصر بعدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها، فيما يخص اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وتتضمن هذه الإجراءات الآتي:

1- دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولار أمريكي عن كل شخص.

2- أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

3- لا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

وأوضحت السفارة أنه في حال صدور أي متطلبات أخرى فسيتم الإعلان عنها في حينها.

مصر
القاهرة
المملكة
سفارة المملكة

التعليقات

أبو محمد
أبو محمد عدد التعليقات : 139
منذ 41 دقيقة
رحمه الله ما أجملها من خاتمة .. اللهم أحسن خواتيمنا يااارب.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127810
منذ 27 دقيقة
الله يرحمه و والديا ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ..

.. إن شاء الله انها خاتمة حسنه ، اللهم إني أسألك حسن الخاتمه .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه و والديا ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين .. .. إن شاء الله انها خاتمة حسنه ، اللهم إني أسألك...
طاهر
تمام
أبو محمد
رحمه الله ما أجملها من خاتمة .. اللهم أحسن خواتيمنا يااارب.
ميمون
امراة متزوجة تحلم بقطط يهاجمونها ويخدشون رجليها
hos
من الجيد معرفة هذه المعلومات

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