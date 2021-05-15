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توكلنا: منصتان فقط للتسجيل للتبرع بالأعضاء

منذ ساعة
1791
توكلنا: منصتان فقط للتسجيل للتبرع بالأعضاء

الرياض (صدى):
أوضح تطبيق توكلنا والمركز السعودي لزراعة الأعضاء أن طريقة تسجيل رغبة الشخص بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة من خلال الموقع الإلكتروني لـ"توكلنا" (هنـــــا)، إضافة إلى الموقع الإلكتروني لمركز زراعة الأعضاء (هنـــــــا).

وأبان "توكلنا" أن الخدمة متاحة حاليا فقط عبر الموقعين الإلكترونيين لـ"توكلنا" و"مركز زراعة الأعضاء"، وقريبا ستتوفر الخدمة في نسخة محدثة من تطبيق "توكلنا".

وأبان "توكلنا" أنه ستتم إضافة العديد من الخصائص في القريب العاجل مثل إلغاء التبرع وبطاقة المتبرع وغيرها، علما أنه يمكن لمن بادر بالتسجيل إلغاء التبرع عن طريق موقع توكلنا" الإلكتروني بالضغط على أيقونة "إلغاء التبرع"، ثم تظهر رسالة لتأكيد إلغاء التبرع ويتم اختيار "موافق" للتأكيد، كما يتم إلغاء التبرع بالتواصل مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء على البريد الإلكتروني [email protected]ـ.

تطبيق توكلنا
التبرع بالأعضاء البشرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه و والديا ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين .. .. إن شاء الله انها خاتمة حسنه ، اللهم إني أسألك...
طاهر
تمام
أبو محمد
رحمه الله ما أجملها من خاتمة .. اللهم أحسن خواتيمنا يااارب.
ميمون
امراة متزوجة تحلم بقطط يهاجمونها ويخدشون رجليها
hos
من الجيد معرفة هذه المعلومات

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