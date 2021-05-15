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انتعاش مكاتب السفر السعودية بعد فتح المنافذ وعودة رحلات الطيران

منذ 28 دقيقة
1447
انتعاش مكاتب السفر السعودية بعد فتح المنافذ وعودة رحلات الطيران

الرياض (صدى):
يشهد صباح الاثنين عودة رحلات طيران المواطنيين بعد توقف دام 16 شهر، وذلك من خلال فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

إنعاش وكالات السفر والسياحة

ومن جانبه، قال هاني العميري، عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة لموقع "العربية"، أن فتح المنافذ أنعش مكاتب وكالات السفر والسياحة في السعودية بنحو 30% بعد حالة ركود دام أكثر من عام.

كما أوضح أن هناك ٢٠٩٦ وكالة سفر وسياحة في السعودية استعدت لاستقبال الحجوزات من قبل الموطنين، وينتظر الراغبين في السفر إلى الدول السياحية لمعرفة شروط وطلبات الدخول لديهم.

وجهة السعوديين الأولى

وكشف "العميري" أن وجهة السعوديون الأولى مع رفع قيود السفر ستكون الإمارات والبحرين ومصر وكذلك إندونيسيا وجورجيا وأوكرانيا.

كما أكد أن العديد من الدول لا يزال الدخول ممنوع لديهم، أو بشروط صحية وإجراءات احترازية مشددة مثل "الحجر الصحي لعدة أيام، أو تقديم تأمين طبي شامل".

رحلات الطيران
مكاتب السفر

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جاحدون فاسدون وللمعروف منكرون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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