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اليونان: أهلا بالسعوديين المحصّنين

منذ 37 دقيقة
1533
اليونان: أهلا بالسعوديين المحصّنين

الرياض (صدى):
أوضحت اليونان أن بإمكان السعوديين والمقيمين في المملكة القدوم إليها، وذلك بناء على التشريعات التي اعتمدتها الحكومة اليونانية أمس الجمعة.

ومن جانبه، أوضح السفير اليوناني لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، عبر حسابه في "تويتر": "وفقاً للتشريعات المعتمدة في اليونان، يمكن لسكان المملكة السفر بحرية إلى اليونان بشرط توفر شهادة اختبار مخبري (PCR) بنتيجة سلبية من كورونا المستجد أو التحصين باللقاح ووجود شهادة للتطعيم، وتعبئة النموذج الخاص بالركاب المسافرين.

وأشار السفير اليوناني:"أهلا بكم من جديد، أصدقاءنا السعوديين، اليونان تنتظركم".

المملكة
اليونان

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جاحدون فاسدون وللمعروف منكرون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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