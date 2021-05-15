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المملكة ومصر يطالبان المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

منذ ساعة
1625
المملكة ومصر يطالبان المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

الرياض (صدى):
بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جدد الجانبان مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية.

وأشار الجانبان إلى أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

مصر
فلسطين
المملكة
إسرائيل

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جاحدون فاسدون وللمعروف منكرون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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