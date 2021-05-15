نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مواطنة تقدم العيديات لحراس الأمن لتشاركهم فرحة العيد

منذ 5 دقائق
1251
بالفيديو.. مواطنة تقدم العيديات لحراس الأمن لتشاركهم فرحة العيد

عادل الحربي (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة مشاركة المواطنة فاطمة القحطاني حراس الأمن فرحتهم بالعيد من خلال تقديم العيديات لهم.

وقالت "فاطمة" صاحبة مبادرة "أهلنا أولى" خلال حديثها مع قناة "نحنا نكمل ما اتعودنا عليه من والدينا هما اللي أعطونا الثقة والدعم المادي".

وأضافت: "لما يبحث الانسان عن أشخاص يستحقون هما رجال الأمن فهم أهلنا وجيرانا وهناك أيضًا العديد من المبادرات حققت تفاعل كبير من الشعب السعودي لأن الخير فينا".

وأوضحت "المالكي" أنها تلقت ردود فعل إيجابية من قبل المتابعين تعكس فرحتهم وسعادتهم بهذه المبادرة.

حراس الأمن
مبادرة أهلنا أولى

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جاحدون فاسدون وللمعروف منكرون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطنة تقدم العيديات لحراس الأمن لتشاركهم فرحة العيد
بالفيديو.. مواطنة تقدم العيديات لحراس الأمن لتشاركهم فرحة العيد
منذ 5 دقائق 1251
القبض على حسين زعيتر المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت 
القبض على حسين زعيتر المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت 
منذ 26 دقيقة 1719
بالفيديو.. قواعد بروتوكول جديدة تسمح للجماهير بالعودة للملاعب
بالفيديو.. قواعد بروتوكول جديدة تسمح للجماهير بالعودة للملاعب
منذ 30 دقيقة 1444
القنصل الفرنسي لأصدقائه بالمملكة: ترقبو أخبار سارة قريبا في انتظاركم
القنصل الفرنسي لأصدقائه بالمملكة: ترقبو أخبار سارة قريبا في انتظاركم
منذ 45 دقيقة 1645
"جسر الملك فهد" يضع إرشادات جديدة للمسافرين تتضمن تخصيص مسار للسعوديين
"جسر الملك فهد" يضع إرشادات جديدة للمسافرين تتضمن تخصيص مسار للسعوديين
منذ 54 دقيقة 1720
بالفيديو.. لحظة احتفال عائلة بوالدتهم عبر نافذة غرفة المستشفى
بالفيديو.. لحظة احتفال عائلة بوالدتهم عبر نافذة غرفة المستشفى
منذ ساعة 1845
ناقد رياضي يكشف حقيقة رحيل "كاريلي" عن نادي الاتحاد
ناقد رياضي يكشف حقيقة رحيل "كاريلي" عن نادي الاتحاد
منذ ساعة 1708
أعشاب تساعدك على التخلص من الأرق بعد رمضان
أعشاب تساعدك على التخلص من الأرق بعد رمضان
منذ ساعة 1384
إغلاق 92 منشأة تجارية بجدة خلال أيام العيد 
إغلاق 92 منشأة تجارية بجدة خلال أيام العيد 
منذ ساعة 1555
برشلونة يبحث عن سعر مناسب لبيع "جريزمان"
برشلونة يبحث عن سعر مناسب لبيع "جريزمان"
منذ ساعة 1593