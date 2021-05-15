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القبض على حسين زعيتر المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت 

منذ 26 دقيقة
1714
القبض على حسين زعيتر المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت 

خالد الظفيري (صدى):
تمكن رجال الأمن في الكويت، من القبض على اللبناني المطلوب دولياً حسين زعيتر، المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت ودول الخليج.

وضبط حسين زعيتر في منطقة الجابرية بمحافظة حولي من قبل رجال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الذين ضبطوا معه ابنه المطلوب أيضاً للسلطات اللبنانية مع والده.

وأوضح مصدر أمني أن حسين زعيتر محكوم بالسجن 90 عاما ومطلوب على قائمة الإنتربول الدولي، وهو ابن أخت نوح زعيتر المطلوب دولياً كذلك، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

ويعد حسين زعيتر من أخطر مهربي المخدرات في لبنان، وهو مطلوب للأمن اللبناني والإنتربول وصادر بحقه مذكرات توقيف وأحكام قضائية بتهمة الاتجار وتهريب المخدرات.

الكويت
مخدرات
حسين زعيتر

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جاحدون فاسدون وللمعروف منكرون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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