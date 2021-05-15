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بالفيديو.. قواعد بروتوكول جديدة تسمح للجماهير بالعودة للملاعب

منذ 30 دقيقة
1444
بالفيديو.. قواعد بروتوكول جديدة تسمح للجماهير بالعودة للملاعب

نواف السالم (صدى):
أوضح دكتور رجاء الله السلمي، وكيل وزارة الرياضة للشؤون الإعلامية، قواعد البروتوكول التي تسمح للجماهير بحضور المباريات داخل الملاعب والصالات الرياضية.

وقال "السلمي" خلال حديثه لبرنامج "120" مع قناة الإخبارية، أن الفئات المسموح لها بالدخول هم الحاصلين على اللقاح فقط والمحصن بجرعة وبجرعتين والمحصن المتعافي.

وأضاف: "أما عن الفئة فيدخل الاشخاص أعمارهم فوق 7 سنوات وهذا أتاح فرصة كبيرة للجميع أن يكونوا متواجدين، وذلك مع الحفاظ على التباعد في المقاعد ببعد مقعد أو مقعدين وارتداء الكمامة واتباع الاجراءات الاحترازية".

وفيما يتعلق بطرح التذاكر، قال: "سيتم طرح التذاكر عقب انتهاء الجولة الحالية والتي تتم بدون حضور جماهير وستكون هذه التذاكر متاحة للجميع".

وزارة الرياضة
عودة الجماهير

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جاحدون فاسدون وللمعروف منكرون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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