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بالفيديو.. الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروعا في ‎غزة بـ4 ملايين دولار

منذ ساعة
2183
بالفيديو.. الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروعا في ‎غزة بـ4 ملايين دولار

الرياض (صدى):
موّل الصندوق السعودي للتنمية مشروعًا في غزة بـ4 ملايين دولار، تضمن إنشاء حوض لتجميع وترشيح مياه الأمطار، ووفر المشروع مليون متر مكعب من الأمطار السنوية.

وسلط تقرير الإخبارية الضوء عن المشروع ، مبينا إنه تم انشاء مشروع حوض تجميع وترشيح مياه الأمطار في حي الأمل بخانيونس بقطاع غزة بتمويل سخي مشترك من الصندوق السعودي للتنمية والهيئة العربية لإعمار غزة بقيمة٤ملايين دولار، واستغرق العمل به ٣ سنوات .

وقال الأهالي أن المكان كان ملوث وناقل للعدوى وبعد تبرع للمملكة تحولت المنطقة من كارثة صحية وبيئية إلى منطقة جذابة ذات طابع جمالي ، مشيرين إلى أن المشروع انجاز كبير

المملكة
الصندوق السعودي للتنمية
مشروع
غزة

التعليقات

زياد
زياد عدد التعليقات : 1
منذ 11 شهر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حجزت اسم تجاري خاص وابي الغيه كيف الغيه

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أحدث التعليقات

نبيل
لن تتحرر قريب
خالد العنزي
ولا واحد بالفيديو شكر السعودية اخصصصص مو غريب عليهم
أبوعماد
انا مواطن سعودي مقيم في الإمارات وأخذت جرعتين من التطعيم ( صيني ) المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة وارغب في زيارة الوطن وطلبت...
غادة
يتحرر القدس ان شاء الله لمن تحررون من خيانة بعضكم وتتركون الحقد الى في قلوبكم على السعوديه و دول الخليج الى من زمان تصرف...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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