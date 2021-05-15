بروسيا دورتموند يحسم موقفه بشأن رحيل هالاند

وكالات (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند هانز يواخيم فاتسكه مجددا رفضه لبيع نجمه ومهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند
وقال فاتسكه "تمنى بوضوح أن يبقى هالاند معنا الموسم المقبل، أما بالنسبة لمفاوضات برشلونة وريال فأعتقد أنهما يعرفان الوضع التعاقدي وموقفنا"
وتحدث فاتسكه عن موقف الفريق الموسم الماضي من بيع النجم الإنجليزي غادون سانشو، قائلا: "أنا مرتاح جدا، لم يصدقنا أحد الصيف الماضي مع سانشو حتى الموعد النهائي لفترة التعاقدات، وهو حاليا ما زال معنا، إما أن يكون لديك فريق تتعاقد فيه مع لاعب وتسمح له بالرحيل أو لا تفعل ذلك"
وكان والد إيرلينغ هالاند، ووكيل أعماله مينو ريولا، قد زارا ريال مدريد وبرشلونة وتفاوضا مع مسؤولي الفريقين بشأن إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.