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بروسيا دورتموند يحسم موقفه بشأن رحيل هالاند

منذ 51 دقيقة
1737
بروسيا دورتموند يحسم موقفه بشأن رحيل هالاند

وكالات (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند هانز يواخيم فاتسكه مجددا رفضه لبيع نجمه ومهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند

وقال فاتسكه "تمنى بوضوح أن يبقى هالاند معنا الموسم المقبل، أما بالنسبة لمفاوضات برشلونة وريال فأعتقد أنهما يعرفان الوضع التعاقدي وموقفنا"

وتحدث فاتسكه عن موقف الفريق الموسم الماضي من بيع النجم الإنجليزي غادون سانشو، قائلا: "أنا مرتاح جدا، لم يصدقنا أحد الصيف الماضي مع سانشو حتى الموعد النهائي لفترة التعاقدات، وهو حاليا ما زال معنا، إما أن يكون لديك فريق تتعاقد فيه مع لاعب وتسمح له بالرحيل أو لا تفعل ذلك"

وكان والد إيرلينغ هالاند، ووكيل أعماله مينو ريولا، قد زارا ريال مدريد وبرشلونة وتفاوضا مع مسؤولي الفريقين بشأن إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.

بروسيا دورتموند
هالاند

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غادة
يتحرر القدس ان شاء الله لمن تحررون من خيانة بعضكم وتتركون الحقد الى في قلوبكم على السعوديه و دول الخليج الى من زمان تصرف...
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الله المستعان
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الموت حق
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ابو محمد 😎 ✍️
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