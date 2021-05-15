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بالفيديو.. إجراءات وشروط احترازية تنتظر المسافرين إلى خارج المملكة

منذ 26 دقيقة
1541
بالفيديو.. إجراءات وشروط احترازية تنتظر المسافرين إلى خارج المملكة

الرياض (صدى):
كشف تقرير تلفزيوني استعدادات وإجراءات وشروط احترازية تنتظر المسافرين إلى خارج المملكة، بعد رفع القيود عن السفر.

وذكر التقرير أن الأجهزة الحكومية استعدت لاستقبال المسافرين بعد قرار رفع القيود عن السفر للخارج، حيث اجتمع سمو الأمير فيصل نواف بن عبد العزيز مع الجهات ذات الاختصاص.

وأضاف أن الأمير أكد على أهمية تسخير كافة الجهود والإمكانيات وتهيئة الأجهزة الحكومية لخدمة المسافرين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه تم السماح بالسفر للمحصنين، الذين اخذو اللقاح جرعتين وجرعة واحدة بشرط أن يكون مر على الجرعة 14 يوم.

المملكة
المسافرين
منفذ الحديثة

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غادة
يتحرر القدس ان شاء الله لمن تحررون من خيانة بعضكم وتتركون الحقد الى في قلوبكم على السعوديه و دول الخليج الى من زمان تصرف...
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الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الموت حق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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