بعد تخلي أمريكا.. "الصحة العالمية" تحث على عدم التخلي عن الكمامة

وكالات (صدى):
أهابت منظمة الصحة العالمية بجميع الدول الحث على التزام الأشخاص المطعّمين ضد فيروس كورونا بوضع الكمامات الواقية في المناطق التي ترتفع فيها نسب انتقال العدوى، وذلك خلافاً لما أعلنته أمريكا التخلي عن لبس الكمامة للمحصنين.
وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أن الأميركيين الذين تم تطعيمهم لم يعودوا في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة، لكنّها أوصت باستمرار المطعّمين في وضع الكمامة في وسائل النقل (الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها)، وكذلك في المطارات ومحطات القطار.
وتعليقاً على القرار قال المدير التنفيذي لبرنامج حال الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل راين "إن في الحالات التي يكون فيها نطاق التطعيم مرتفعا، إذا كان هناك إصابات كثيرة، فيجب عدم الاستغناء عن الكمامة".
وأضاف "في حالة بلد يرغب في الحد من وضع الكمامات أو إلغاء تدابير صحية واجتماعية اخرى، ينبغي عدم القيام بذلك إلا عبر مراعاة نسب انتقال العدوى في المنطقة ونطاق التطعيم".