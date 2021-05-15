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الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس

منذ 45 دقيقة
1622
الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس

القدس المحتلة (صدى):
أكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه من دون دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك سلام أو أمن لأحد، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي.

وأدانت الرئاسة الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، وراح ضحيتها عائلة كاملة من أبناء غزة، موضحة أنها جريمة لا يمكن السكوت عليها.

وأشار الرئاسة الفلسطينية، إلى أن أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار القتل، وضوء أخضر للعدوان واستمرار عمليات التهجير وتدمير الممتلكات وتشريد المواطنين، وتشجيع للعنف والتطرف ضد الشعب الفلسطيني.

 

فلسطين
إسرائيل
الرئاسة الفلسطينية

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الموت حق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابراهيم
لاحول.. حركات حتى الاطفال مايسووها هههههه

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