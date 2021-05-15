لجنة توطين الوظائف تتابع محطات الوقود ومراكز الخدمة

الرياض (صدى):
خصصت الجهات المختصة لجنة تنفيذية دائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لاقتراح الآليات والتوصيات التي تسهم في توطين وظائف القطاع.
وتتولى اللجنة تحسين أوضاع القطاع ومتابعة تطبيق أنظمتها واقتراح تعديلها، ومنح المحطات القائمة التي لا تتوافر فيها المعايير والاشتراطات المطلوبة مهلة لمعالجة أوضاعها، ووضع الخطط اللازمة للرقابة على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها واعتماد معايير تأهيل المحطات ومراكز الخدمة واشتراطاتها.
وشكلت اللجنة المشرفة على المحطات والمراكز برئاسة وزارة الطاقة وعضوية 10 وزارات (الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الداخلية، المالية، النقل، السياحة، الإعلام، التجارة، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
وتتضمن صلاحيات اللجنة تحسين وضع مراكز الخدمة والمحطات، و اقتراح تعديل الأنظمة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، و وضع خطط الرقابة والإشراف على القطاع، إعطاء المحطات القائمة مهلة لمعالجة أوضاعها، و اعتماد معايير التأهيل والاشتراطات، المراجعة الدورية للأحكام والقواعد.