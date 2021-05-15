نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

لجنة توطين الوظائف تتابع محطات الوقود ومراكز الخدمة

منذ 55 دقيقة
1934
لجنة توطين الوظائف تتابع محطات الوقود ومراكز الخدمة

الرياض (صدى):
خصصت الجهات المختصة لجنة تنفيذية دائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لاقتراح الآليات والتوصيات التي تسهم في توطين وظائف القطاع.

وتتولى اللجنة تحسين أوضاع القطاع ومتابعة تطبيق أنظمتها واقتراح تعديلها، ومنح المحطات القائمة التي لا تتوافر فيها المعايير والاشتراطات المطلوبة مهلة لمعالجة أوضاعها، ووضع الخطط اللازمة للرقابة على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها واعتماد معايير تأهيل المحطات ومراكز الخدمة واشتراطاتها.

وشكلت اللجنة المشرفة على المحطات والمراكز برئاسة وزارة الطاقة وعضوية 10 وزارات (الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الداخلية، المالية، النقل، السياحة، الإعلام، التجارة، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

وتتضمن صلاحيات اللجنة تحسين وضع مراكز الخدمة والمحطات، و اقتراح تعديل الأنظمة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، و وضع خطط الرقابة والإشراف على القطاع، إعطاء المحطات القائمة مهلة لمعالجة أوضاعها، و اعتماد معايير التأهيل والاشتراطات، المراجعة الدورية للأحكام والقواعد.

الوظائف
محطات الوقود
توطين الوظائف

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الموت حق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابراهيم
لاحول.. حركات حتى الاطفال مايسووها هههههه

أخر الأخبار

شاهد.. رجل أمن يشهر سلاحه لفض مشاجرة عنيفة بين شبان في طريق عام
شاهد.. رجل أمن يشهر سلاحه لفض مشاجرة عنيفة بين شبان في طريق عام
منذ 15 دقيقة 347
شاهد.. رد طريف من أحلام عن إمكانية دخولها عالم التمثيل
شاهد.. رد طريف من أحلام عن إمكانية دخولها عالم التمثيل
منذ 25 دقيقة 480
بالفيديو.. حوریة فرغلي: اتعملي سحر للحرمان من الزواج والإنجاب
بالفيديو.. حوریة فرغلي: اتعملي سحر للحرمان من الزواج والإنجاب
منذ 35 دقيقة 577
الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس
الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس
منذ 45 دقيقة 1619
وكيل رونالدو يستبعد عودته إلى نادي طفولته سبورتنغ
وكيل رونالدو يستبعد عودته إلى نادي طفولته سبورتنغ
منذ 49 دقيقة 1681
لجنة توطين الوظائف تتابع محطات الوقود ومراكز الخدمة
لجنة توطين الوظائف تتابع محطات الوقود ومراكز الخدمة
منذ 55 دقيقة 1934
بالفيديو.. زينب العسكري تستفز جمهورها بعديتها لبناتها في العيد
بالفيديو.. زينب العسكري تستفز جمهورها بعديتها لبناتها في العيد
منذ ساعة 1395
شاهد.. غارة إسرائيلية تحول مزرعة عائلة فلسطينية في غزة إلى أكوام من الحجارة
شاهد.. غارة إسرائيلية تحول مزرعة عائلة فلسطينية في غزة إلى أكوام من الحجارة
منذ ساعة 2079
"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار على عسير
"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار على عسير
منذ ساعة 1909
روسيا تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية مع المملكة
روسيا تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية مع المملكة
منذ ساعة 1878