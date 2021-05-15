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واتساب تبدأ تقييد الخدمات لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام

منذ ساعة
1933
واتساب تبدأ تقييد الخدمات لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام

وكالات (صدى):
أعلنت إدارة منصة "واتساب"، عن بدء تقييد خدماتها لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام، حيث من شأن هذه الخطوة أن توقف ميزات التطبيق حتى الموافقة على الشروط.

ونشرت الشركة يوم 11 مايو بلاغا يفيد بأن الإخطارات بضرورة الموافقة على التحديث ستكون غير قابلة للرفض خلال عدة أسابيع "واعتبارا من هذا الوقت سيتم تقييد خدمات واتساب حتى قبول التحديث".

وأوضحت أن الفترة الزمنية ستكون مختلفة لدى المستخدمين، مشيرة إلى أن المستخدمين الذين سيرفضون المصادقة على الاتفاق المحدث سيتم حرمانهم من الوصول إلى قائمة المراسلات والرد على الاتصالات.

وفي وقت سابق أعلنت إدارة "واتسآب" أنها حدثت اتفاق الاستخدام حيث أضافت فيه بندا حول نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى "فيسبوك" التي يدخل ضمنها هذا التطبيق، وذلك لتحليل ميولهم وعاداتهم في مصلحة المنصات الأخرى التابعة للشركة.

واتساب
تحديث
التطبيق

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابراهيم
لاحول.. حركات حتى الاطفال مايسووها هههههه
احمد القرني
كيف اسجل
مطر الاسود
لا بشركم الله بالخير يبدو ان النسخة الاولى لم تحقق الهدف المنشود
نايف سعد
اذا لم تستحي فقل ما تشاء الله لا يبلانا .
مسلم
أعطاك الله المال نعمة وأنت تستخدمه فيما حرم أعطاك الله الصحة نعمة وأنت تهلكها فيما حرم اتق الله ولا تكفر بنعم الله عليك.

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