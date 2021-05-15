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النمسا تضع حزب الله على قائمة الإرهاب بذراعيه

منذ 33 دقيقة
1446
النمسا تضع حزب الله على قائمة الإرهاب بذراعيه

فيينا (صدى):
قررت النمسا حظر حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر ما يسمى بـ الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط.

وأوضح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إن هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسي، كما أبدى أسفه، لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح «حزب الله.

كانت بعض الدول الأوروبية قد حظرت حزب الله مثل هولندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.

وفي وقت سابق، حظر الاتحاد الأوروبي أنشطة الذراع العسكرية لحزب الله بينما سمح لجناحه السياسي بالعمل على الرغم من الانتقادات.

حزب الله
النمسا
قائمة الإرهاب

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احمد القرني
كيف اسجل
مطر الاسود
لا بشركم الله بالخير يبدو ان النسخة الاولى لم تحقق الهدف المنشود
نايف سعد
اذا لم تستحي فقل ما تشاء الله لا يبلانا .
مسلم
أعطاك الله المال نعمة وأنت تستخدمه فيما حرم أعطاك الله الصحة نعمة وأنت تهلكها فيما حرم اتق الله ولا تكفر بنعم الله عليك.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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