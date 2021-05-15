النمسا تضع حزب الله على قائمة الإرهاب بذراعيه

فيينا (صدى):
قررت النمسا حظر حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر ما يسمى بـ الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط.
وأوضح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إن هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسي، كما أبدى أسفه، لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح «حزب الله.
كانت بعض الدول الأوروبية قد حظرت حزب الله مثل هولندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.
وفي وقت سابق، حظر الاتحاد الأوروبي أنشطة الذراع العسكرية لحزب الله بينما سمح لجناحه السياسي بالعمل على الرغم من الانتقادات.