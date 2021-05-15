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3 مواجهات قوية في ختام الجولة 27 بدوري المحترفين

منذ 53 دقيقة
1796
3 مواجهات قوية في ختام الجولة 27 بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
تقام اليوم ثلاث مواجهات قوية بين الأندية في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء الفتح نظيره الوحدة عند الساعة الـ6:55 مساء، فيما تجمع الإثارة والندية التعاون والرائد في قمة مباريات الجولة “ديربي القصيم عند الساعة الـ7:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ويواجه ضمك ضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها في ختام مباريات الجولة عند التاسعة مساء في لقاء عنوانه التمسك بنقاط المنافسة على اللقب بالنسبة للاتحاد، والهروب من دائرة خطر الهبوط بالنسبة لضمك.

التعاون
الرائد
دوري المحترفين
الجولة 27

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أحدث التعليقات

احمد القرني
كيف اسجل
مطر الاسود
لا بشركم الله بالخير يبدو ان النسخة الاولى لم تحقق الهدف المنشود
نايف سعد
اذا لم تستحي فقل ما تشاء الله لا يبلانا .
مسلم
أعطاك الله المال نعمة وأنت تستخدمه فيما حرم أعطاك الله الصحة نعمة وأنت تهلكها فيما حرم اتق الله ولا تكفر بنعم الله عليك.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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