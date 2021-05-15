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صورة من احتفالات العيد في الجبيل قبل 86 عام

منذ 38 دقيقة
723
صورة من احتفالات العيد في الجبيل قبل 86 عام

(صدى):

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسلم
أعطاك الله المال نعمة وأنت تستخدمه فيما حرم أعطاك الله الصحة نعمة وأنت تهلكها فيما حرم اتق الله ولا تكفر بنعم الله عليك.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شبح
هذا. من زمان الأمور منتهية المصيبة والكوارث. رجال. يتزوجون على العميان والله هذا الزمن أخطر يتزوجون سوابق خبرات ورقاصات وعند الخطبة تقلب شيخة. أم...

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