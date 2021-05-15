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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ 6 دقائق
1204
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، بينما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية ، الحدود الشمالية ،الجوف قد تخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

المملكة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شبح
هذا. من زمان الأمور منتهية المصيبة والكوارث. رجال. يتزوجون على العميان والله هذا الزمن أخطر يتزوجون سوابق خبرات ورقاصات وعند الخطبة تقلب شيخة. أم...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. قدر الله وماشاء فعل ، اللهم انصرهم على اليهود الظالمين المغتصبين وارحم موتاهم يارب...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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