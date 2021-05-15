حقيقة إدراج كويتيين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على إيران

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيانًا نفت خلاله المعلومات المتداولة حول تلقيها رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية تتضمن إدراج أسماء مواطنين ومؤسسات كويتية ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على إيران.
وذكر بيان وزارة الخارجية: "إنها تنفي نفياً قاطعاً صحة ما يتم تداوله عن رسالة مزعومة موجهة إلى وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق تضمنت إدراج عدد من الكويتيين والمؤسسات ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على إيران".
ودعت الوزارة إلى الدقة في نشر المعلومة، مؤكدةً احتفاظها بحقها القانوني ضد كل من ينشر أو يروِج أي أمر من شأنه المساس بسمعة الكويت أو أمنها الوطني.
الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على النظام الإيراني بعد انسحاب واشنطن 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.