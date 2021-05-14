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شاهد..الفراج يعرض أبرز محطات التويجري: " الله يرحمك يا أبو غيداء "

منذ 8 ساعات
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شاهد..الفراج يعرض أبرز محطات التويجري: " الله يرحمك يا أبو غيداء "

طلال الغامدي (صدى):
استذكر الإعلامي وليد الفراج أبرز محطات الناقد الرياضي الراحل عادل التويجري، خلال برنامجه "الدوري مع وليد".

وكان التويجري رحمه الله قد ترأس عدة مراكز إعلامية في رياضات مختلفة، منها رئاسة المركز الإعلامي في رالي حائل.

والتويجري كان من أبرز الكتاب في الشأن الرياضي السعودي، وعمل ناقدا تلفزيونيا من عام 2006 حتى 2021.

كما تقلد التويجري منصب مدير المركز الإعلامي لنادي الهلال، وهو من أبرز نقاد برنامج الدوري مع وليد.

يذكر أن التويجري توفى قبل أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة، في أواخر شهر رمضان.

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عادل التويجري
الدوري مع وليد

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أحدث التعليقات

مسلم
أعطاك الله المال نعمة وأنت تستخدمه فيما حرم أعطاك الله الصحة نعمة وأنت تهلكها فيما حرم اتق الله ولا تكفر بنعم الله عليك.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شبح
هذا. من زمان الأمور منتهية المصيبة والكوارث. رجال. يتزوجون على العميان والله هذا الزمن أخطر يتزوجون سوابق خبرات ورقاصات وعند الخطبة تقلب شيخة. أم...

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