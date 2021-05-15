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العيادات الافتراضيه والبدء في المستشفي الافتراضي بني مالك العام

منذ 4 ساعات
2611
العيادات الافتراضيه والبدء في المستشفي الافتراضي بني مالك العام

الرياض (صدى):
توفر وزارة الصحة خدمة العيادات عن بعد والتي أصبحت متوفرة دون الحاجة لزيارة المنشآت الصحية.

ويتم حجز الموعد من خلال هذه الخدمة ثم تصل رسالة بتاريخ ووقت الموعد ثم الضغط على الرابط الموجود في الرسالة لتحميل تطبيق "صحتي" وليمكنك من الدخول للموعد في الوقت المحدد مع طبيبك.

كما يتم التذكير بالموعد عن بعد قبلها بيوم بالإضافة لإمكانية توفير هذه الخدمة قريبًا في مختلف المنشآت الصحية.

وتوفر خدمة العيادات عن بعد عدد من المزايا وهى:

- الحفاظ على الخصوصية.

- توفير الجهد.

- سهلة الاستخدام.

- تحمي من التعرض للعدوى.

وزارة الصحة
خدمة العيادات عن بعد
العيادات الافتراضية

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جاحدون فاسدون وللمعروف منكرون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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