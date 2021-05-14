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شاهد..الفراج يعرض أبرز محطات التويجري: " الله يرحمك يا أبو غيداء "

منذ 40 دقيقة
1895
شاهد..الفراج يعرض أبرز محطات التويجري: " الله يرحمك يا أبو غيداء "

(صدى):
استذكر الإعلامي وليد الفراج أبرز محطات الناقد الرياضي الراحل عادل التويجري، خلال برنامجه "الدوري مع وليد".

وكان التويجري رحمه الله قد ترأس عدة مراكز إعلامية في رياضات مختلفة، منها رئاسة المركز الإعلامي في رالي حائل.

والتويجري كان من أبرز الكتاب في الشأن الرياضي السعودي، وعمل ناقدا تلفزيونيا من عام 2006 حتى 2021.

كما تقلد التويجري منصب مدير المركز الإعلامي لنادي الهلال، وهو من أبرز نقاد برنامج الدوري مع وليد.

يذكر أن التويجري توفى قبل أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة، في أواخر شهر رمضان.

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عادل التويجري
الدوري مع وليد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. كملواا ادفنوها وابكوا عليهاا .. .. قالوا // اهل العقول في راحه تامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنووه وباالخيزران اصلخووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سالفة اللي يقول // خبزك ياالرفلاء كوليه ..

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