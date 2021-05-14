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الإطاحة بمواطن تباهى بتعاطي المسكر في الرياض
منذ ساعة
1646
الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص وثق حيازته وتعاطيه للمسكر ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
والمتهم مواطن في العقد الخامس من العمر، وتم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة.
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الرياض
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 127795
منذ 48 دقيقة
مزبنووه وباالخيزران اصلخووه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. كملواا ادفنوها وابكوا عليهاا .. .. قالوا // اهل العقول في راحه تامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنووه وباالخيزران اصلخووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سالفة اللي يقول // خبزك ياالرفلاء كوليه ..
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