أبوثنين : الهلال تعيس يضيع الفرص بلا إحساس

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال السابق، فيصل أبوثنين، على المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين الهلال والباطن ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.
وكتب على حسابه بموقع "تويتر:"هلال تعيس يضيع الفرص بلا إحساس وتوضح أن هناك خلل كبير، كاد كردي أن ينقذ الهلال ولكن".
وانتقد قرار مدرب الهلال "جوزيه موريس" بأن يلعب بثلاثة محاور امام فريق متراجع بالكامل مثل الباطن، مضيفا أن الهلال فريق مرعب، وله تاريخ مجيد لذلك يتصدر الدوري بهذا المستوى وبهذه النوعية من اللاعبين، منوهًا بأنه سبق أن قال بعد مباراة الهلال والشباب التي أقيمت مؤخراً بأن القادم أصعب.