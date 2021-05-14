نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أبوثنين : الهلال تعيس يضيع الفرص بلا إحساس

منذ 44 دقيقة
1759
أبوثنين : الهلال تعيس يضيع الفرص بلا إحساس

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال السابق، فيصل أبوثنين، على المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين الهلال والباطن ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وكتب على حسابه بموقع "تويتر:"هلال تعيس يضيع الفرص بلا إحساس وتوضح أن هناك خلل كبير، كاد كردي أن ينقذ الهلال ولكن".

وانتقد قرار مدرب الهلال "جوزيه موريس" بأن يلعب بثلاثة محاور امام فريق متراجع بالكامل مثل الباطن، مضيفا أن الهلال فريق مرعب، وله تاريخ مجيد لذلك يتصدر الدوري بهذا المستوى وبهذه النوعية من اللاعبين، منوهًا بأنه سبق أن قال بعد مباراة الهلال والشباب التي أقيمت مؤخراً بأن القادم أصعب.

الهلال
الباطن
فيصل أبوثنين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زاير
بخصوص الفقودين الموظفين يحب ان تصرف رواتبهم كاملة من الدوله حتي يثبت وفاتهم .
زاير
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
abdul
رحم الله ابالقاسم الشابي القائل: إذا الشعب يوما اراد الحياه ** فلا بد للحق أن ينتصر ولابد لليل أن ينجلي *** ولا بد للقيد...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
غييييوووورررر
كل هذا الضوابط لاتمنع ضرر الشيشة المهدر للمال والصحة وكان الأفضل إقصاءها في اضيق الحدود .

أخر الأخبار

الجهات الأمنية تباشر حادث سقوط امرأة داخل بئر في الباحة
الجهات الأمنية تباشر حادث سقوط امرأة داخل بئر في الباحة
منذ 10 دقائق 1284
سامي الجابر يدعم الهلال بعد تعادله أمام الباطن: معوضين خير والأمر بأيدينا
سامي الجابر يدعم الهلال بعد تعادله أمام الباطن: معوضين خير والأمر بأيدينا
منذ 13 دقيقة 1260
استمرار ايقاف المناسبات والحفلات في قاعات الافراح والاستراحات
استمرار ايقاف المناسبات والحفلات في قاعات الافراح والاستراحات
منذ 15 دقيقة 1387
سالم الدوسري بعد تعادل الهلال مع الباطن :المباريات القادمة أهم من اليوم
سالم الدوسري بعد تعادل الهلال مع الباطن :المباريات القادمة أهم من اليوم
منذ 22 دقيقة 1348
ردة فعل خالد البلطان بعد رباعية الاتفاق
ردة فعل خالد البلطان بعد رباعية الاتفاق
منذ 34 دقيقة 616
الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والباطن
الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والباطن
منذ 35 دقيقة 436
أبوثنين : الهلال تعيس يضيع الفرص بلا إحساس
أبوثنين : الهلال تعيس يضيع الفرص بلا إحساس
منذ 44 دقيقة 1759
وليد الفراج يتحدث في اول ظهور بعد وفاة عادل التويجري
وليد الفراج يتحدث في اول ظهور بعد وفاة عادل التويجري
منذ ساعة 1096
مواطنة : يحق للرجل ان يسأل عن البنت قبل الزواج
مواطنة : يحق للرجل ان يسأل عن البنت قبل الزواج
منذ ساعة 646
يا فرحتهم بالعيد
يا فرحتهم بالعيد
منذ ساعة 607