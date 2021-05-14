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روسيا تدرج الولايات المتحدة والتشيك ضمن الدول غير الصديقة

منذ 15 دقيقة
1397
روسيا تدرج الولايات المتحدة والتشيك ضمن الدول غير الصديقة

موسكو (صدى):
أدرجت روسيا، يوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ضمن قائمة الدول غير الصديقة، وذلك قبيل لقاء محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وشمل قرارها عدم السماح لسفارة واشنطن بتوظيف أي مواطن روسي، بينما لن يسمح لسفارة براغ بتوظيف أكثر من 19 مواطنا روسيا.

وذكر الكرملين أن قائمة روسيا للدول غير الصديقة لا تضم سوى بلدين، مؤكدًا استعداد موسكو للحوار، فيما قالت السفارة الأمريكية لدى روسيا، إنها ستستأنف الخدمات القنصلية لرعاياها، بشكل مؤقت.

يذكر أن هذا القرار جاء بعد إعلان السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت سابق، إنها علقت غالبية الخدمات القنصلية لمواطنيها، وتوقفت عن منح التأشيرات لأنها اضطرت لتقليص اليد العاملة في القنصلية بشكل كبير.

روسيا
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة
التشيك
جو بايدن

التعليقات

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كل هذا الضوابط لاتمنع ضرر الشيشة المهدر للمال والصحة وكان الأفضل إقصاءها في اضيق الحدود .
غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا
وافي
اللهم عليك بخادم اليهود والنصارى اللهم اشغلة بنفسة اللهم مكنا من رقابهم يارب العالمين
abdul
عروض دور السينما مردودة الى أصحابها. ما تلزمش الشعب. الله يخلي الRoku والHulu ، وعيدكم مبارك .
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...

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