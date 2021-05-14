نائبة أمريكية ترفض استخدام أموال أمريكا لدعم الاحتلال الإسرائيلي

واشنطن (صدى):
رفضت النائبة الديمقراطية كوري بوش، استخدام أموال أميركا في دعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ويذكر أن عدد كبير من النواب الديمقراطيين الأميركيين، قد دعوا إدارة الرئيس جو بايدن من أجل التحرك لوقف العنف الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية.
ودعا السيناتور بيرني ساندرز عن الحزب الديمقراطي،الحكومة لردع الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بقوة، ومنع ترحيل الأسر من منازلها.
في حين دعت النائبة الديمقراطية الشابة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، حكومتها للعب دور أكثر قيادية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من ممارسات الجيش الإسرائيلي العنيفة.
وقالت النائبة الديمقراطية، ماري نيومان: "من حق الأسر الفلسطينية العيش في (حي) الشيخ جراح. وأوجه دعوة لوزارة الخارجية من أجل توجيه إدانة فورية لانتهاك القانون الدولي المتمثل بإخراج الفلسطينيين من منازلهم قسرا في القدس الشرقية".
كما قالت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طلايب نداء لوزير الخارجية انتوني بلينكن: "الوزير بلينكن، متى ستدين الولايات المتحدة العنف العنصري الممارس على الفلسطينيين؟ هل سياستكم هي دعم من يسرق منازل الفلسطينيين ويحرق أراضيهم؟ إن الملايين من أموال الضرائب تذهب سنويا لدعم حكومة نتنياهو العنصرية ولدولة عنصرية".