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نائبة أمريكية ترفض استخدام أموال أمريكا لدعم الاحتلال الإسرائيلي

منذ 31 دقيقة
1521
نائبة أمريكية ترفض استخدام أموال أمريكا لدعم الاحتلال الإسرائيلي

واشنطن (صدى):
رفضت النائبة الديمقراطية كوري بوش، استخدام أموال أميركا في دعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

ويذكر أن عدد كبير من النواب الديمقراطيين الأميركيين، قد دعوا إدارة الرئيس جو بايدن من أجل التحرك لوقف العنف الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية.

ودعا السيناتور بيرني ساندرز عن الحزب الديمقراطي،الحكومة لردع الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بقوة، ومنع ترحيل الأسر من منازلها.

في حين دعت النائبة الديمقراطية الشابة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، حكومتها للعب دور أكثر قيادية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من ممارسات الجيش الإسرائيلي العنيفة.

وقالت النائبة الديمقراطية، ماري نيومان: "من حق الأسر الفلسطينية العيش في (حي) الشيخ جراح. وأوجه دعوة لوزارة الخارجية من أجل توجيه إدانة فورية لانتهاك القانون الدولي المتمثل بإخراج الفلسطينيين من منازلهم قسرا في القدس الشرقية".

كما قالت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طلايب نداء لوزير الخارجية انتوني بلينكن: "الوزير بلينكن، متى ستدين الولايات المتحدة العنف العنصري الممارس على الفلسطينيين؟ هل سياستكم هي دعم من يسرق منازل الفلسطينيين ويحرق أراضيهم؟ إن الملايين من أموال الضرائب تذهب سنويا لدعم حكومة نتنياهو العنصرية ولدولة عنصرية".

أمريكا
فلسطين
القدس
الاحتلال الإسرائيلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كل هذا الضوابط لاتمنع ضرر الشيشة المهدر للمال والصحة وكان الأفضل إقصاءها في اضيق الحدود .
غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا
وافي
اللهم عليك بخادم اليهود والنصارى اللهم اشغلة بنفسة اللهم مكنا من رقابهم يارب العالمين
abdul
عروض دور السينما مردودة الى أصحابها. ما تلزمش الشعب. الله يخلي الRoku والHulu ، وعيدكم مبارك .
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...

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