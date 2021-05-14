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:النيابة العامة" توضح عقوبة تهريب المفرقات أو صنعها أو المتاجرة بها

منذ 51 دقيقة
1601
:النيابة العامة" توضح عقوبة تهريب المفرقات أو صنعها أو المتاجرة بها

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أنه يُحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو استعمالها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها إلا بتصريح من الوزارة، أو تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً، لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.

وأضافت أن كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها يتم معاقبته بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وتختص النيابة العامة، بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.

ونوهت بأن المفرقعات، عبارة عن مركب كيميائي، وهي تُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل "الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية".

مفرقعات
النيابة العامة
ألعاب نارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كل هذا الضوابط لاتمنع ضرر الشيشة المهدر للمال والصحة وكان الأفضل إقصاءها في اضيق الحدود .
غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا
وافي
اللهم عليك بخادم اليهود والنصارى اللهم اشغلة بنفسة اللهم مكنا من رقابهم يارب العالمين
abdul
عروض دور السينما مردودة الى أصحابها. ما تلزمش الشعب. الله يخلي الRoku والHulu ، وعيدكم مبارك .
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...

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