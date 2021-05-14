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بالفيديو .. الاتفاق يُمطر مرمى الشباب برباعية

منذ 24 دقيقة
1517
بالفيديو .. الاتفاق يُمطر مرمى الشباب برباعية

طلال الغامدي (صدى):
تمكن فريق الاتفاق من الفوز على فريق الشباب في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين مقابل هدف واحد أحرزه اللاعب "وليد أزارو" لصالح الاتفاق في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل الاتفاق 3 أهداف، بينما أحرز الشباب هدف واحد فقط، لتنتهي المباراة بنتيجة 4 -3.

وبهذه النتيجة يرفع الاتفاق رصيده إلى 41 نقطة، ويواجه الباطن الأربعاء المقبل، بينما يتجمد رصيد الشباب عند النقطة 48، ويلاقي العين في ذات اليوم.

الشباب
الاتفاق
كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحدث التعليقات

وافي
اللهم عليك بخادم اليهود والنصارى اللهم اشغلة بنفسة اللهم مكنا من رقابهم يارب العالمين
abdul
عروض دور السينما مردودة الى أصحابها. ما تلزمش الشعب. الله يخلي الRoku والHulu ، وعيدكم مبارك .
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
الرزق على الله
ادعو الله ان يتم اعفاء المتقاعدين من خصم صندوق التنمية العقاري حالهم يعلم به الله 1700 ريال خصم من تقاعدة يعني بعد هالخدمة والامراض...
فيصل الشمراني
كيف اقدم عليها؟

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