شاهد .. خلاف "حمدالله" وزميله "نور الدين أمرابط" على تنفيذ ركلة الجزاء

نواف السالم (صدى):
شهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الجمعة، بين فريقي النصر والعين، خلاف بين لاعبي النصر عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.
وحصل "حمدالله" على ركلة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول، لكن "أمرابط" أراد تنفيذ ركلة الجزاء إلا أن "حمدالله" رفض ذلك، وتمسك بحقه في تنفيذ هذه الركلة.
وبعد فترة من الجدال بينهما تدخل زميلهما بيتروس ماتيوس لتسوية الأمر، فترك "أمرابط" الكرة فالتقطها حمدالله، واستُكملت أحداث المباراة، حيث سجل حمدالله الكرة بالفعل في الشباك، وتقدم النصر بهدف في الدقيقة 45.