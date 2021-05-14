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شاهد .. خلاف "حمدالله" وزميله "نور الدين أمرابط" على تنفيذ ركلة الجزاء

منذ 34 دقيقة
2099
شاهد .. خلاف "حمدالله" وزميله "نور الدين أمرابط" على تنفيذ ركلة الجزاء

نواف السالم (صدى):
شهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الجمعة، بين فريقي النصر والعين، خلاف بين لاعبي النصر عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

وحصل "حمدالله" على ركلة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول، لكن "أمرابط" أراد تنفيذ ركلة الجزاء إلا أن "حمدالله" رفض ذلك، وتمسك بحقه في تنفيذ هذه الركلة.

وبعد فترة من الجدال بينهما تدخل زميلهما بيتروس ماتيوس لتسوية الأمر، فترك "أمرابط" الكرة فالتقطها حمدالله، واستُكملت أحداث المباراة، حيث سجل حمدالله الكرة بالفعل في الشباك، وتقدم النصر بهدف في الدقيقة 45.

حمدالله
نور الدين أمرابط
ركلة الجزاء

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أحدث التعليقات

وافي
اللهم عليك بخادم اليهود والنصارى اللهم اشغلة بنفسة اللهم مكنا من رقابهم يارب العالمين
abdul
عروض دور السينما مردودة الى أصحابها. ما تلزمش الشعب. الله يخلي الRoku والHulu ، وعيدكم مبارك .
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
الرزق على الله
ادعو الله ان يتم اعفاء المتقاعدين من خصم صندوق التنمية العقاري حالهم يعلم به الله 1700 ريال خصم من تقاعدة يعني بعد هالخدمة والامراض...
فيصل الشمراني
كيف اقدم عليها؟

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